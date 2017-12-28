Трамп: проблема КНДР не решится мирным путем, если Пекин не ужесточит давление на Пхеньян

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Ситуацию вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР не удастся урегулировать мирным путем, если Пекин не ужесточит давление на Пхеньян. Об этом говорится в записи, которую оставил в четверг в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2017 г.

"Пойманы с поличным. Чрезвычайно разочарован тем, что Китай разрешает переброску нефти в Северную Корею. Если это будет продолжаться, то никогда не окажется дружественного решения северокорейской проблемы", - заявил американский лидер.

Судя по всему, Трамп имел в виду недавнюю публикацию в южнокорейской газете "Чосон ильбо", в которой утверждалось, что США выявили за период с октября по меньшей мере 30 случаев перекачки нефти в открытом море с китайских танкеров на танкеры КНДР в нарушение решений Совета Безопасности ООН. Эти данные якобы подтверждаются американскими спутниковыми фотографиями. Между тем китайские власти, по сведениям западной печати, в четверг отвергли эти выводы американской стороны.