Суд по обвинению в госизмене Януковича продолжится 10 января 2018 года

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, до 10 января 2018 года. Об этом сообщил в четверг председательствующий судья Владислав Девятко.

"Объявляю перерыв до 10 января 10:00 (11:00 мск)", - сказал судья, добавив, что еще одно заседание назначено на 11 января 11:00 мск.

На заседании в четверг стороны продолжили заслушивать свидетелей, представленных стороной обвинения. В частности, были допрошены несколько украинских военнослужащих, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, а также бывшего депутата Верховной рады Андрея Сенченко. Прокурор Руслан Кравченко сообщил, что обвинение ранее представило список из более 100 своих свидетелей, но суд пока утвердил лишь 44 из них. Прокуратура пока не называет имена свидетелей, которые будут вызваны в суд.

Между тем адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил журналистам после заседания, что допрошенные свидетели от обвинения фактически подтвердили информацию о том, "было сделано все, чтобы Крым не остался в составе Украины", имея в виду приказы руководства Украины, которое пришло к власти в 2014 году в результате массовых протестов в стране ("майдана").

Ранее в суде уже были допрошены ряд свидетелей, среди которых министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, экс- премьер и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк и постоянный представитель Украины при ООН в 2007 - 2015 годах Юрий Сергеев.

Сторона обвинения инкриминируют Януковичу три статьи Уголовного кодекса Украины - "Государственная измена", "Пособничество в ведении агрессивной войны", "Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия".