Президент Италии распустил парламент страны

ТАСС, 28 декабря. Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске парламента республики. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы президента.

"Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав спикеров двух палат парламента, в соответствии с 88 статьей конституции, подписал указ о роспуске Сената (верхней палаты парламента - прим. ТАСС) и Палаты депутатов (нижней палаты парламента - прим. ТАСС), который также был подписан председателем Совета министров Италии (Паоло Джентилони - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Маттарелла также подписал указ о проведении парламентских выборов в стране 4 марта 2018 года.

О возможном роспусе парламента на протяжении нескольких недель писали итальянские СМИ. При этом, как подтвердил ранее в ходе пресс-конференции по итогам года премьер-министр Паоло Джентилони, правительство Италии подавать в отставку не будет.

Нынешний роспуск носит технический характер, и даже несмотря на то, что формально срок этого созыва парламента истекает в марте 2018 года, по сути его мандат завершен с принятием закона о бюджете. На стадии обсуждения остался лишь законопроект о предоставлении гражданства детям мигрантов, рожденным или живущим и учащимся в Италии на протяжении более пяти лет (ius soli - лат. по праву земли). Этот документ, предложенный правящей Демократической партии (ДП), вызвал серьезную полемику среди политических сил и в результате был заблокирован в верхней палате (Сенате).

Никто не ожидал, что нынешний парламент, избранный в 2013 году в результате голосования, в котором фактически не оказалось победителя, проработает весь положенный срок. Этот созыв вошел в республиканскую историю как "самый сложный и непредсказуемый, рожденный мертвым после "непобеды" ставшей правящей ДП" (которой в итоге пришлось пойти на коалиционное правительство с оппонентами из правого центра, также в свою очередь на определенном этапе расколовшегося). За время работы этого созыва парламента сменилось три премьера - Энрико Летта, Маттео Ренци и Паоло Джентилони.

Несмотря на противоречия, этот вариант итальянского парламента, как отмечает газета La Stampa, смог одобрить ряд важных реформ, чего ранее не удавалось ни разу в течение одного мандата. Одной из одобренных обеими палатами была избирательная реформа, предполагавшая устранение двухпалатной системы, которая в итоге не получила поддержки итальянцев на референдуме. В результате закон пришлось снова корректировать, и по нему состоятся новые выборы. Учитывая нынешний расклад политических сил и рейтинги популярности, есть риск, что повторится ситуация 2013 года, когда ни одна партия и коалиция не смогла самостоятельно сформировать правительство.