ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал "подлым нападением" теракт в столице Афганистана и выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Об этом говорится в распространенном в четверг Форин оффисом коммюнике.

"Я потрясен этим подлым нападением на культурный центр в Кабуле, унесшим столько невинных жизней. Мои искренние соболезнования пострадавшим и их семьям", - сказал он. "Мы по-прежнему преисполнены решимости помочь афганскому народу победить террор и привержены поддержке афганского правительства в поиске более светлого будущего для его народа", - добавил глава британского МИД.

Агентство Pajhwok со ссылкой на министерство здравоохранения страны ранее информировало, что по меньшей мере 41 человек погиб, почти 90 получили ранения в результате теракта, произошедшего в четверг в Кабуле.

По имеющимся данным, в четверг около 10:30 по местному времени (09:00 мск) террорист-смертник совершил самоподрыв вблизи здания местного информационного агентства в западной части города. Также поступала информация о стрельбе и втором взрыве в том же районе. Отмечается, что среди жертв атаки четыре женщины и двое детей.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).