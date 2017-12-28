СМИ: боевики вывели из строя региональную ТЭЦ в сирийской провинции Хама

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бандформирования нарушили в четверг режим прекращения огня в зоне деэскалации к югу от провинциального центра Хама (220 км от Дамаска).

Как передало агентство SANA, боевики подвергли обстрелу теплоэлектростанцию, расположенную в населенном пункте Зара, и вывели ее из строя.

Источник в министерстве энергетики и водных ресурсов сообщил агентству, что ТЭЦ питает электроэнергией пять провинций на севере и северо-западе Сирии, включая прибрежные Тартус и Латакию. По его сведениям, ремонтные бригады приступили к восстановлению объекта. Подача электроэнергии в прибрежные районы временно прекращена.

Как отмечает агентство, террористы из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) обстреляли в четверг жилые кварталы города Дераа (110 км от Дамаска), который включен в зону деэскалации на юге Сирии. Среди мирных граждан есть раненые, нанесен материальный урон.