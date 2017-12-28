СМИ: в Турции арестован организатор выставки, на которой убили посла Андрея Карлова

АНКАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Турецкий суд вынес решение заключить под арест еще одного человека, причастного к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщил в четверг телеканал NTV.

По его данным, сотрудники отдела по борьбе с терроризмом при Управлении безопасности Анкары задержали Мустафу Тимура Озкана, организатора выставки, на которой был убит Карлов. После допроса он был доставлен в суд, где против него вынесли обвинительный приговор в "соучастии в умышленном убийстве".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

19 декабря 2017 года газета Sabah со ссылкой на официальное заявление турецкой прокуратуры сообщила о том, что убийца российского дипломата был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. По данным следствия, последний был знаком с убийцей Карлова, на его телефон поступала вся информация. Анкара обвиняет проживающего в США с 1999 года Гюлена и возглавляемую им организацию в попытке госпереворота 15 июля 2016 года.