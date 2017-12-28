AP: сын экс-напарника Клинтон на выборах оштрафован на $236 за сопротивление полиции

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Сын бывшего кандидата в вице-президенты США от Демократической партии, сенатора Тима Кейна отделался штрафом в $236 и 90 днями заключения условно за сопротивление полиции при задержании после акции в поддержку президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, 25-летний Линвуд Майкл Кейн признал свою вину и был приговорен к трем месяцам лишения свободы. Из них он провел в заключении четыре дня, остальные 86 дней ему дали условно, пояснило AP.

Инцидент произошел 4 марта во время демонстрации March 4 Trump у здания законодательной ассамблеи штата Миннесота в городе Сент-Пол. Кейн-младший и еще четверо человек ввязались в стычку с активистами- сторонниками демократов, подожгли петарды на ступенях здания ассамблеи и скрылись. Полиция настигла их в квартале от места событий, задержав по подозрению в участии в беспорядках.

Как сообщалось ранее, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить силу во время задержания. Линвуд Майкл Кейн провел четыре дня в тюрьме округа Рэмси.

После поражения Клинтон на президентских выборах в ноябре прошлого года Тим Кейн заявил, что намерен сосредоточиться на работе в Сенате Конгресса США и более не планирует участвовать в президентских выборах.