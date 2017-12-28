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США уничтожили в Сомали четырех террористов и автомобиль со взрывчаткой

Международная панорама
28 декабря, 23:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, декабря. /ТАСС

Боевики относились к группировке "Аш-Шабаб"

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ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Американские ВВС в результате авиаудара уничтожили в Сомали четырех террористов из группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ).

"Операция проводилась при координации с правительством Сомали, - отмечается в распространенном заявлении. - Удар был нанесен в среду вечером по группе боевиков и автомашине, находившихся примерно в 25 км к западу от столицы Могадишо. Уничтожены четыре террориста и автомашина, начиненная взрывчаткой. Ее боевики планировали взорвать в Могадишо".

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"США будут и дальше противодействовать террористическим угрозам", - подчеркивается в заявлении.

Как ранее указало Африканское командование, Пентагон увеличил численность своего контингента в Сомали в текущем году с 200 до более чем 500 военнослужащих. По словам представителя АФРИКОМ Робин Мэк, наращивание военного присутствия США в этой восточноафриканской стране осуществляется в основном за счет групп спецназовцев - армейских "зеленых беретов" и морских диверсантов "Силз". Им ставится задача вести "охоту" на главарей и боевиков группировки "Аш-Шабаб". В Сомали также пытаются закрепиться террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), вытесняемые из Ирака и Сирии.

"Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") была создана в 2004 году и одно время контролировала значительную часть сомалийской территории, однако затем потерпела серию крупных поражений от правительственной армии и пришедших ей на помощь войск других африканских государств и США.

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