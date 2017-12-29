СМИ: в результате атаки к югу от Каира погибли трое египетских силовиков

КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Трое сотрудников силовых структур Египта убиты в результате атаки к югу от Каира. Об этом передает в пятницу новостной портал Al Balad.

По его данным, в четверг вечером неизвестные открыли огонь по стражам порядка, находившимся на КПП на трассе в провинции Бени-Суэйф. В числе жертв - двое офицеров и срочник.

Ранее в четверг во время рейдов против экстремистов на севере Синая погибли шестеро военнослужащих ВС АРЕ - офицер и пятеро солдат-срочников. Их бронемашина была подорвана боевиками в районе города Эль-Ариш - столицы провинции Северный Синай.

Силовые ведомства Египта значительно активизировали контртеррористические операции вслед за совершенными 9 апреля в городах Танта и Александрия в христианских церквях терактами, в результате которых погибли более 45 человек и свыше сотни были ранены. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"(ИГ, запрещена в РФ). В стране с 10 апреля по решению президента Абдель Фаттаха ас-Сиси на 3 месяца было введено чрезвычайное положение, действие которого на аналогичный срок продлевалось в начале июля, а затем в октябре.

Армия и МВД в последние дни значительно усилили меры безопасности на время рождественских и новогодних праздников. Под особою охрану взяты христианские храмы, госучреждения и объекты инфраструктуры.