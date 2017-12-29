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Источник: Чавушоглу и Тиллерсон провели переговоры после возобновления выдачи виз

Международная панорама
29 декабря, 0:46 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 29, декабря. /ТАСС

В четверг Турция и США возобновили оказание визовых услуг в полном объеме

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АНКАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщил в четверг группе журналистов источник в МИД республики.

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"Наш министр провел телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном", - сказал источник, не уточнив подробности переговоров.

По данным газеты Sabah, стороны, скорее всего, обсудили снятие ограничений на выдачу неиммиграционных виз в своих странах. В четверг Анкара и Вашингтон возобновили в полном объеме оказание визовых услуг.

Между тем пресс-служба Госдепартамента заявила, что турецкая сторона пообещала информировать "заблаговременно, если правительство Турции намерено в будущем подвергать задержанию или аресту" кого-либо из нанятых на месте сотрудников американских дипмиссий. Однако посольство Турции в Вашингтоне заявило со своей стороны, что Анкара "не предоставляла США каких-либо гарантий", касающихся тех сотрудников американских дипломатических миссий, в отношении которых ведется расследование.

Напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона возникла из-за ареста 4 октября сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов") во главе с живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого республика обвиняет в организации попытки переворота 15 июля 2016 года.

Вашингтон приостановил выдачу американских неиммиграционных виз во всех дипмиссиях США на территории Турции 8 октября. Анкара, исходя из принципа взаимности, ответила тем же. Однако уже 6 ноября посольство США в Анкаре частично сняло ограничения по выдаче этой категории виз на территории Турции.

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