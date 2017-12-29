Двум румынам предъявили обвинение в кибератаке на компьютеры полиции Вашингтона

ТАСС, 29 декабря. Минюст США предъявил обвинения двум гражданам Румынии в хакерской атаке на компьютерные системы полиции Вашингтона, связанные с камерами наружного наблюдения. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указали в минюсте, инцидент произошел в период между 9 и 12 января этого года - за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа. "Этот случай имел наивысший приоритет из-за его влияния на защитную миссию секретной службы и потенциальный эффект на план обеспечения безопасности инаугурации президента в 2017 году", - цитирует заявление ведомства агентство Reuters.

Как отмечается, компьютеры полицейского департамента подверглись атаке вируса, который требовал перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. По данным министерства, злоумышленники также планировали разослать вирус на 179 тыс. адресов электронной почты.

По результатам расследования граждане Румынии Михай Александр Исванка и Эвилин Чисмара, задержанные на территории этой страны 15 декабря, обвиняются в мошенничестве и организации кибератак. Обвиняемым может грозить 20 лет тюремного заключения, указали в ведомстве.