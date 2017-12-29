Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двум румынам предъявили обвинение в кибератаке на компьютеры полиции Вашингтона

Международная панорама
29 декабря, 1:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

В минюсте США сообщили, что инцидент произошел за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 декабря. Минюст США предъявил обвинения двум гражданам Румынии в хакерской атаке на компьютерные системы полиции Вашингтона, связанные с камерами наружного наблюдения. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

Как указали в минюсте, инцидент произошел в период между 9 и 12 января этого года - за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа. "Этот случай имел наивысший приоритет из-за его влияния на защитную миссию секретной службы и потенциальный эффект на план обеспечения безопасности инаугурации президента в 2017 году", - цитирует заявление ведомства агентство Reuters.

Как отмечается, компьютеры полицейского департамента подверглись атаке вируса, который требовал перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. По данным министерства, злоумышленники также планировали разослать вирус на 179 тыс. адресов электронной почты.

По результатам расследования граждане Румынии Михай Александр Исванка и Эвилин Чисмара, задержанные на территории этой страны 15 декабря, обвиняются в мошенничестве и организации кибератак. Обвиняемым может грозить 20 лет тюремного заключения, указали в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Румыния
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные песни композитора Владимира Шаинского
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца
4
Apple пообещала никогда не замедлять работу старых iPhone
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
США заявили о готовности решать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу
7
Теракты с использованием взрывных устройств в РФ с 2013 года. Досье.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама