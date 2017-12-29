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Президент Португалии перенес экстренную операцию

Международная панорама
29 декабря, 1:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Марселу Ребелу Де Соузу госпитализировали из-за пупочной грыжи

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ТАСС, 29 декабря. Президент Португалии Марселу Ребелу Де Соуза был экстренно госпитализирован в Лиссабоне в четверг и перенес хирургическую операцию из-за пупочной грыжи. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Президент Республики был госпитализирован в больницу Карри Кабрал сегодня днем для операции из-за пупочной грыжи. Операция была назначена на начало января, но медики приняли решение провести ее раньше времени из-за обнаруженных осложнений", - говорится в тексте. Как отмечается, президент отменил все запланированные поездки, включая посещение регионов, пострадавших от сильных лесных пожаров в октябре, жертвами которых стали 45 человек.

Как сообщает газета Diario de Noticias со ссылкой на лечащего врача главы государства, операция длилась около полутора часов и завершилась успешно. Соуза, по данным издания, должен покинуть больницу через 48 часов и сможет обратиться к нации с традиционным новогодним поздравлением.

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