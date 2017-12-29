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Лукашенко назвал конфликт на Украине важнейшей нерешенной проблемой

Международная панорама
29 декабря, 13:43 UTC+3 МИНСК МИНСК 29, декабря. /ТАСС

Также президент Белоруссии посетит страны американского континента, чтобы наладить торгово-экономические отношения

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МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важнейшей нерешенной проблемой конфликт на Украине. Об этом он сказал 29 декабряжурналистам.

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"Если честно - это из личного - я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", - цитирует президента агентство БЕЛТА. По его словам, белорусы с украинцами "не просто соседи - а родные, братья". "Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", - считает Лукашенко.

Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.

Также президент Белоруссии  в 2018 году планирует совершить ряд визитов в страны американского континента.

"Мы точно побываем в Америке. Там у нас есть немало вопросов, нас приглашают минимум пять государств, - сказал он. - И мы обязательно там должны побывать, чтобы прежде всего наладить торгово-экономические отношения, которые всегда являются фундаментом". Высказывания президента привела его пресс-служба.

Лукашенко уточнил, что визиты прорабатываются как "в уже традиционные страны-партнеры, так и в другие".

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