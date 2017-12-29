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СМИ: Турция и Россия подписали соглашение о кредите на покупку С-400

Международная панорама
29 декабря, 13:03 дата обновления: 29 декабря, 13:13 UTC+3

Ранее газета Hurriyet сообщила, что часть суммы за комплексы Анкара оплатит самостоятельно, а на другую часть возьмет кредит у Москвы

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Материал из 1 страницы
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"

© Виталий Невар/ТАСС

АНКАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Турция и Россия подписали в пятницу кредитное соглашение о покупке комплексов С-400. Об этом сообщил телеканал Haber Turk.

Подписание соглашения прошло в Анкаре.

Ранее газета Hurriyet сообщила, что часть суммы за комплексы Анкара оплатит самостоятельно, а на другую часть возьмет кредит у Москвы. Причем он будет не в долларах, а в рублях.

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Президент Турции Тайип Эрдоган 12 сентября заявил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, а также внесла задаток за них. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов 2 ноября рассказал, что сумма контракта превышает $2 млрд. По словам заместителя начальника секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, поставки систем начнутся в течение двух лет.

Турецкий министр обороны Нуреттин Джаникли 11 ноября сообщил, что вопрос с приобретением российских С-400 решен.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Чемезов, Сергей Викторович
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