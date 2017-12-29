Из сектора Газа запустили три ракеты по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 декабря. /ТАСС/. Три ракеты были запущены в пятницу из сектора Газа по территории Израиля, две из них перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Об этом говорится в поступившем в пятницу в представительство ТАСС официальном коммюнике пресс-службы армии обороны Израиля.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев (южная часть Израиля - прим. ТАСС) был идентифицирован запуск трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в документе.

Этот ракетный обстрел прервал относительное спокойствие, установившееся после последнего обмена ударами 17 и 18 декабря. Запуски ракет по Израилю с территории палестинского приморского анклава возобновились после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать перенос американского посольства в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.

В декабре по Израилю было выпущено уже более 30 ракет. Одна из них упала на детский сад в городе Сдерот, вторая разорвалась, причинив ущерб припаркованным автомобилям на одной из улиц этого города, пять были перехвачены ВВС и ПВО еврейского государства. О жертвах в результате обстрелов сообщений не поступало.

Армия обороны Израиля огнем танков и самолетов поразила в ответ в течение трех недель более двух десятков военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа. В результате погибли по меньшей мере два и получили ранения около 30 палестинцев