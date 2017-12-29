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СМИ: минобрнауки Украины обязало университеты ограничить доступ к российским доменам

Международная панорама
29 декабря, 13:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, декабря. /ТАСС

Это делается в соответствии с доктриной об информационной безопасности страны

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© EPA-EFE/PATRICK SEEGER

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Министерство образования и науки Украины поручило подведомственным учреждениям ограничить доступ к доменным зонам ".ru" и ".ру".

Об этом говорится в распоряжении министерства, которое в пятницу опубликовало издание "Украинская правда".

"В соответствии с доктриной об информационной безопасности Украины, утвержденной указом президента от 25.02.2017, с целью предотвращения вреда интересам государства в сфере информационной безопасности просим осуществить организационное и технические мероприятия с целью ограничения доступа сотрудников государственных учреждений, предприятий и организаций к доменным зонам ".ru" и ".ру", кроме случаев, когда такой доступ предоставляется ограниченному числу сотрудников с разрешения руководства предприятий", - говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, министерство указало на необходимость "провести дополнительную разъяснительную работу" относительно недопустимости использования в служебных целях российские почтовые сервисы Mail.ru, "Яндекс", Rambler и другие.

Президент Украины Петр Порошенко в феврале 2017 года утвердил доктрину информационной безопасности Украины. Согласно документу, министерство информационной политики должно организовывать и обеспечивать мониторинг СМИ и общедоступных ресурсов интернета "с целью выявления информации, распространение которой запрещено на Украине". Это же министерство осуществляет мониторинг угроз национальным интересам и национальной безопасности в информационной сфере.

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