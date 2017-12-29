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Правительство ФРГ призывает стороны конфликта в Донбассе обменять оставшихся пленных

Международная панорама
29 декабря, 14:14 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 29, декабря. /ТАСС

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Георг Штрайтер отметил, что обмен "был важен и давно назревал"

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БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ считает важным состоявшийся в среду обмен пленными в Донбассе и призывает освободить и других задержанных. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель официального представителя кабмина ФРГ Георг Штрайтер.

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Республики Донбасса и Киев завершили процедуру обмена пленными

По его словам, обмен пленными "был важен и давно назревал". "Но он не может отменять того, что это был лишь небольшой шаг вперед на пути реализации минских соглашений", - отметил Штрайтер, напомнив, что канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон ранее приветствовали обмен.

"Федеральное правительство призывает все стороны прийти к решению, например, относительно освобождения других незаконно задержанных лиц", - отметил он.

27 декабря на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев, по уточненным данным, передал республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека.

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