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СМИ: вертолеты США эвакуировали командиров ИГ из провинции Дейр-эз-Зор

Международная панорама
29 декабря, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

По данным агентства SANA, боевики были вывезены в провинцию Хасеке

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вертолеты США в среду эвакуировали командиров группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из нескольких районов провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на сведения, полученные от местных жителей.

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По данным агентства, командиры ИГ были вывезены на американских вертолетах из северных районов провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке, расположенную на северо-востоке Сирии. Источники заявили, что подобная операция по эвакуации террористов из ИГ проводится США уже во второй раз.

Правительство Сирии на этой неделе направило в ООН послание, в котором обвинило коалицию во главе с США в том, что она заключает сделки с ИГ и координирует с ней свои действия. 14 ноября британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что международная коалиция во главе США и ее сирийские союзники заключили сделку, благодаря которой в октябре около 250 боевиков ИГ и еще около 3,5 тыс. членов их семей покинули город Ракка. Россия не обладает доказательствами того, что возглавляемая США коалиция помогла вывезти боевиков ИГ из Ракки, но с этим вопросом необходимо разбираться, заявил 16 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщение Би-би-си.

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