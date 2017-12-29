СМИ: вертолеты США эвакуировали командиров ИГ из провинции Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вертолеты США в среду эвакуировали командиров группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из нескольких районов провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на сведения, полученные от местных жителей.

По данным агентства, командиры ИГ были вывезены на американских вертолетах из северных районов провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке, расположенную на северо-востоке Сирии. Источники заявили, что подобная операция по эвакуации террористов из ИГ проводится США уже во второй раз.

Правительство Сирии на этой неделе направило в ООН послание, в котором обвинило коалицию во главе с США в том, что она заключает сделки с ИГ и координирует с ней свои действия. 14 ноября британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что международная коалиция во главе США и ее сирийские союзники заключили сделку, благодаря которой в октябре около 250 боевиков ИГ и еще около 3,5 тыс. членов их семей покинули город Ракка. Россия не обладает доказательствами того, что возглавляемая США коалиция помогла вывезти боевиков ИГ из Ракки, но с этим вопросом необходимо разбираться, заявил 16 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщение Би-би-си.