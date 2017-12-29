СМИ: участвовавший в атаке на церковь в Каире террорист скончался в больнице

КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Террорист, участвовавший в совершенном в пятницу в Каире нападении на церковь, скончался в больнице. Об этом передает новостной портал Al Balad.

Как ранее заявляли в МВД страны, вооруженный мужчина попытался утром прорваться через внешний кордон коптского храма Мар-Мина в столичном пригороде Хелуане. Полицейские открыли по нападавшему огонь и ранили его. При обыске у него обнаружили автомат Калашникова и пять магазинов со 150 патронами, а также взрывное устройство.

До атаки на церковь боевик открыл шквальный огонь по магазину автозапчастей, который находится в непосредственной близости от нее. Потом он убил хозяина еще одной лавки, а затем начал стрелять по прихожанам и полицейским у храма.

Источники в силовых структурах утверждали, что нападавших было от двух до пяти человек. Между тем, как сообщил газете Al Ahram высокопоставленный представитель МВД, экстремист, согласно предварительным данным, действовал в одиночку. В ведомстве также отметили, что почерк преступления указывает на террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В свою очередь издание Al-Youm Al-Sabe'a со ссылкой на источники в компетентных органах сообщает, что радикал был активным членом исламистской террористической группировки "Хелуанские бригады", замешанной в прошлом в серии нападений на силовиков.

Ранее уже сообщалось, что исполнитель теракта был давно известен полиции, он причастен к ряду нападений, жертвами которых стали полицейские и гражданские лица. Как передает телеканал Al Arabiya, личность нападавшего установлена, его зовут Ибрагим Исмаил. После задержания он был доставлен в госпиталь. Врачи пытались оказать ему помощь, чтобы следователи смогли допросить боевика, однако от полученных ранений тот скончался.

По данным министерства здравоохранения Египта, в атаке погибли десять человек, включая восемь христиан, еще пятеро получили ранения.

Меры безопасности

В преддверии новогодних праздников, а также католического и православного Рождества в Египте под усиленную охрану были взяты более 2,6 тыс. церквей. Прилегающие к храмам улицы полностью освобождены от автотранспорта.

Вероятно, именно эти превентивные меры и помогли предотвратить более серьезные последствия сегодняшней атаки. Если боевик смог бы пробиться внутрь, жертв могло быть гораздо больше.