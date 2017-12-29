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В ФРГ задержан участник боснийской войны по подозрению в совершении военных преступлений

Международная панорама
29 декабря, 18:31 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 29, декабря. /ТАСС

Власти Боснии и Герцеговины подозревают его в убийствах и пытках гражданского населения

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БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Германские правоохранительные органы задержали в аэропорту Мюнхена 50-летнего мужчину, который подозревается в совершении преступлений против человечности во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Об этом сообщило 29 декабря Ведомство по уголовным делам Баварии.

Подозреваемый является боснийским гражданином. Власти в Сараево предполагают, что он во время войны участвовал в убийствах и пытках гражданского населения. Когда именно мужчина оказался в ФРГ, не уточняется, известно лишь, что в Мюнхене он проживал в последние годы. Задержание было произведено 28 декабря по линии Интерпола.

Предполагаемый военный преступник помещен под стражу. В ближайшие дни Высший земельный суд Мюнхена примет решение о его депортации в Боснию и Герцеговину.

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