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СМИ: боевики "Джебхат ан-Нусры" покидают регион Западная Гута под Дамаском

Международная панорама
29 декабря, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Сообщается, что колонну автобусов с террористами и их семьями сопровождают кареты Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного Красного Креста

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© REUTERS/Ahmed Jadallah

ТАСС, 29 декабря. Вывод боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) начался в пятницу вечером из населенных пунктов Бейт-Джин и Магар-эль-Мир в регионе Западная Гута под Дамаском. Об этом сообщила телестанция Al-Ihbaria, которая ведет прямой репортаж из юго-западных окрестностей сирийской столицы.

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По ее информации, форпосты бандформирований, блокированные сирийской армией, покинула первая группа боевиков с семьями. Колонну автобусов сопровождают кареты Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного Красного Креста.

По условиям достигнутого соглашения, полевые командиры "Джебхат ан-Нусры" и большая часть боевиков направятся в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии, остальные переместятся в город Дераа на границе с Иорданией.

Сирийская армия окружила захваченные "Джебхат ан- Нусрой" районы у подножия библейской горы Хермон (Джебель-эш-Шейх) в конце прошлой недели и принудила террористов к капитуляции. В ходе боев, которые шли в течение 20 дней, были уничтожены 110 боевиков.

По сведениям газеты Al Watan, Бейт-Джин и Магар-эль-Мир должны покинуть свыше 300 членов бандформирований, еще 500 будут выведены из селения Мусалаха.

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