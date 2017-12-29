Запрос о временном отстранении от должности президента Молдавии рассмотрят 2 января

КИШИНЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии сразу после новогодних праздников рассмотрит запрос депутатов парламента о временном отстранении от должности президента Игоря Додона.

"Заседание по этому вопросу состоится во вторник, 2 января", - сообщили 29 декабря в пресс-службе суда. Накануне группа депутатов обратилась в КС в связи с отказом президента утвердить кадровые перестановки в правительстве. Как сообщил журналистам депутат сформировавшей кабинет министров Демократической партии Молдовы Сергей Сырбу, судьи определят, кто временно возьмет на себя полномочия президента для утверждения новых членов кабинета: премьер или спикер парламента.

На прошлой неделе демократы объявили о назначении пяти новых министров и двух вице-премьеров. Додон утвердил отставки, а новые назначения одобрять отказался, объяснив свою позицию "сомнительной репутацией" некоторых кандидатур.

В условиях ограниченных полномочий президент Молдавии активно использует право не ставить свою подпись на документах, с содержанием которых не согласен. Однако по закону он имеет право отвергать предложенные кандидатуры министров лишь дважды. В третий раз по решению КС указ о назначениях за президента может подписать временно назначенный на его должность председатель парламента или премьер-министр.

Такая процедура однажды уже применялась. 20 октября КС разрешил председателю парламента Андриану Канду подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзы вместо президента, который до этого два раза отклонил его кандидатуру.