СМИ: 176 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской полицией

ТАСС, 29 декабря. Израильские стражи порядка преследуют участников уличных выступлений против оккупации в городах Западного берега реки Иордан. По информации телеканала Al Mayadeen, в ходе столкновений с полицейскими в пятницу пострадали 176 палестинцев, 43 из которых были доставлены в больницы из района Эш-Шуджаия в секторе Газа.

"День гнева" проводился по призыву палестинских движений ФАТХ и ХАМАС в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей еврейского государства.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.