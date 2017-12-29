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СМИ: 176 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской полицией

Международная панорама
29 декабря, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

В больницы доставили 43 человека

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ТАСС, 29 декабря. Израильские стражи порядка преследуют участников уличных выступлений против оккупации в городах Западного берега реки Иордан. По информации телеканала Al Mayadeen, в ходе столкновений с полицейскими в пятницу пострадали 176 палестинцев, 43 из которых были доставлены в больницы из района Эш-Шуджаия в секторе Газа.

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Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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