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Медведчук заявил об основаниях для оптимизма в 2018 году после обмена пленными в Донбассе

Международная панорама
29 декабря, 19:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, декабря. /ТАСС

Кроме того, украинский представитель контактной группы напомнил о достигнутом перемирии на юго-востоке страны

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КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Уходящий год дал основания, в том числе путем частичной реализации минских соглашений в части обмена пленными, говорить о перспективах для решения конфликта в Донбассе в 2018 году. Об этом в пятницу заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

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"Я с оптимизмом смотрю в будущий год. Потому что в конце 2017-го нам удалось добиться практически невозможного: после 15 с лишним месяцев гнетущей тишины провести обмен и вернуть домой, в семьи, 380 граждан (да, они находились по разные стороны линии соприкосновения, но все они украинцы)", - отметил Медведчук.

Кроме того, напомнил он, сторонам удалось "договориться о перемирии". "Пусть пока речь идет только о новогоднем периоде, но важен сам факт диалога", - отметил он. - Мы получили от международного сообщества еще одно подтверждение незыблемости и безальтернативности минских соглашений (в этом нас поддерживает весь мир)".

По его мнению, смотреть с оптимизмом на развитие ситуации позволяет вера в "мудрость и толерантность украинского народа, а не политиков и чиновников". При этом Медведчук привел данные опроса Центра социальных исследований "София", согласно которому против активных боевых действий с целью возвращения территорий провозглашенных народных Донецкой и Луганской республик под контроль Украины выступают 64,9% украинцев. "Граждане страны устали от вооруженного противостояния и надеются, что конфликт в Донбассе будет урегулирован мирным путем",- уверен общественник.

В среду, 27 декабря, на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев, по уточненным данным, передал республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. По словам заместителя министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, очередной обмен пленными может состояться в ближайшие два месяца.

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