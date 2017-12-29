Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: соглашение по С-400 между РФ и Турцией предусматривает технологическое сотрудничество

Международная панорама
29 декабря, 21:02 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 29, декабря. /ТАСС

Ранее сообщалось, что часть суммы за комплексы Анкара оплатит самостоятельно, а на другую часть возьмет у Москвы рублевый кредит

Поделиться
Материал из 1 страницы
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"

© Виталий Невар/ТАСС

АНКАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Соглашение о приобретении Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 предусматривает технологическое сотрудничество между двумя странами. Об этом говорится в заявлении секретариата оборонной промышленности Турции, которое распространил в пятницу телеканал Haberturk.

СПЕЦПРОЕКТ

Триумф “Ворчуна”

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"В соглашении есть пункт о дальнейшем технологическом сотрудничестве. Турция продолжает работу для удовлетворения нужд в сфере ПВО и ведет переговоры с другими заинтересованными странами для создания собственных ЗРК", - отмечается в коммюнике.

Ранее в пятницу Россия и Турция подписали кредитное соглашение о покупке комплексов С-400. По данным газеты Hurriyet, часть суммы за комплексы Анкара оплатит самостоятельно, а на другую часть возьмет кредит у Москвы. Причем он будет не в долларах, а в рублях.

Президент Турции Тайип Эрдоган 12 сентября заявил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, а также внесла задаток за них. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов 2 ноября рассказал, что сумма контракта превышает $2 млрд. По словам заместителя начальника секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, поставки систем начнутся в течение двух лет.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Чемезов, Сергей Викторович
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
2
Минимальный размер оплаты труда. Досье
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
Самые зрелищные военные видео 2017 года
5
Пассажиры попавшего в ДТП на северо-западе Москвы автобуса не пострадали
6
Победителем шестого сезона шоу "Голос" стал Селим Алахяров
7
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама