В ЮНЕСКО получили уведомление от Израиля о выходе страны из организации

ТАСС, 29 декабря. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле получила в пятницу официальное уведомление от властей Израиля о выходе страны из состава организации. Об этом сообщается в заявлении Азуле, опубликованном на сайте организации.

"Будучи генеральным директором ЮНЕСКО, я получила сегодня уведомление от израильского правительства относительно выхода Израиля из организации с 31 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

"Я глубоко сожалею, считая, что именно в рамках ЮНЕСКО, а не за ее пределами, государства могут лучше действовать с целью помочь разрешить разногласия, затрагивающие сферы компетенции организации", - добавила Азуле.

12 октября о своем выходе из ЮНЕСКО объявили США. Позднее в тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отдал указание подготовить выход страны из ЮНЕСКО.

Израиль вступил в ЮНЕСКО в 1949 году. В 2016 году после принятия резолюции исполнительного совета организации по Иерусалиму, в которой, в частности, Израиль осуждается "за создание препятствий в доступе мусульман в священное для них место - мечеть "Аль-Акса", власти страны приняли решение приостановить сотрудничество с ЮНЕСКО. Израиль расценил документ как отрицание связи еврейского народа с Иерусалимом и его святынями. В 2017 году Израиль выразил недовольство внесением в Список всемирного наследия в качестве палестинского объекта Старого города Хеврона.

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия Палестины в ее ряды на правах полноправного члена. Примеру США последовал Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования.