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Пентагон: характер операции США против ИГ изменится

Международная панорама
29 декабря, 22:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, декабря. /ТАСС

Американский министр обороны Джеймс Мэттис отметил, что физическое уничтожение "халифата" заставляет военных придерживаться новой тактики

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ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Характер американской военной кампании против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) претерпит изменения в будущем году.

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Об этом сообщил в пятницу на встрече с аккредитованными при Пентагоне журналистами американский министр обороны Джеймс Мэттис, комментируя ход операций коалиции во главе с США в Ираке и Сирии против ИГ.

"Как заявил <....> министр обороны Джеймс Мэттис, уничтожение физического "халифата" ИГ в Ираке и Сирии изменит то, как коалиция борется с данной террористической группировкой", - говорится в материале, подготовленном пресс-службой Пентагона. "2017 год заканчивается, последователи "халифата" находятся в бегах, мы уничтожаем его", - сказал руководитель военного ведомства США.

Он не уточнил, каким именно образом изменится характер американской военной операции против ИГ. В Ираке она была начата в июне 2014 года, в Сирии - в сентябре того же года.

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Персоны
Мэттис, Джеймс
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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