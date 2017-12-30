СМИ: в Бейруте обнаружена подпольная фабрика по производству оружия и взрывчатки

БЕЙРУТ, 29 декабря. /ТАСС/. Ливанские силовики в ходе рейда в районе Тахвита эль-Гадир на окраине Бейрута обнаружили подпольное предприятие по производству оружия и взрывчатки. Об этом сообщило в пятницу национальное агентство Al-Watania. По его информации, военные изъяли большое количество боеприпасов, винтовки и ручные гранаты. Владелец фабрики, цеха которой использовались для изготовления вооружений, арестован и подвергнут допросу.

Рейд проведен также в расположенном по соседству лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна, где ранее были раскрыты ячейки экстремистов.

20 декабря в результате проведенной операции в городе Эрсаль на сирийско-ливанской границе были задержаны 10 террористов, готовивших серию взрывов и покушений.

Боевики, принадлежащие к группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), вели наблюдение за постами Временных сил ООН на юге Ливана и зданиями, в которых размещены штабные офисы шиитской партии "Хезболлах". Бойцы ее вооруженной милиции воюют на стороне правительственной армии в Сирии.