В Пентагоне заверили, что число военных советников США на Украине не возрастет

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Роль и число американских военных инструкторов на Украине не возрастет, невзирая на решение Вашингтона начать поставки оружия Киеву. Об этом сообщил в пятницу на встрече с аккредитованными при Пентагоне журналистами министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Нет, я не вижу изменения роли Вооруженных сил США на Украине", - заявил глава Пентагона. При этом он заверил, что любые изменения численности американских военных советников на Украине объясняются исключительно их ротацией.

"Не думаю, что наша численность менялась в течение полугода, и такого сейчас не планируется. Совершенно нет планов менять эту численность", - сказал Мэттис.

Руководителю военного ведомства США был также задан вопрос о том, каким, по его мнению, окажется эффект от передачи Соединенными Штатами оружия Украине. "Будем надеяться, [это] не будет иметь никакого крупного воздействия, пока никто не хочет вторгнуться на Украину. Речь идет об оборонительных вооружениях", - ответил Мэттис. Стенограмму его высказываний распространила пресс-служба Пентагона.

О принятом администрацией США решении приступить к поставкам оружия на Украину Вашингтон объявил на прошлой неделе. А обучением украинских ВС американские военные инструкторы занимаются с 2015 года. Как ранее пояснили ТАСС в Европейском командовании ВС США, планируется, что в 2018 году американская сторона подготовит еще четыре украинских батальона.