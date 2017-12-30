СМИ: в Восточной Гуте боевики отпустили часть пленных и заложников

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженная группировка "Джейш аль-Ислам", базирующая в городе Дума (12 км от Дамаска), освободила в пятницу находящихся в ее руках пленных военнослужащих и заложников из числа мирных граждан. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, отпущена группа женщин и детей из семей сторонников правительства Башара Асада. Боевики, находящиеся в регионе Восточная Гута под Дамаском, насильно удерживали их в плену и использовали в качестве живого щита. Группа пленных и заложников передана сотрудникам Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста (МККК), которые второй день эвакуируют из Восточной Гуты больных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

По данным агентства, из Думы и других пригородов Дамаска, захваченных бандформированиями, за сутки вывезено 86 человек, все они поступили на лечение в больницы сирийской столицы.

В МККК заявили в пятницу, что рассчитывают продолжить эвакуацию тяжелобольных. Ранее ООН сообщила, что около 500 жителей Думы, в том числе 73 онкобольных, нуждаются в срочной медицинской помощи.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. Сирийское командование объявило о прекращении военных действий в этом регионе 22 июля, однако бандформирования с тех пор неоднократно нарушали режим перемирия.

Как утверждает SANA, в руках "Джейш аль-Ислам" и других экстремистских группировок "находятся еще сотни людей, которых насильно удерживают в качестве заложников".