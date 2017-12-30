Трамп осудил нападение на коптскую церковь Мар-Мина в пригороде Каира

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси осудил нападение, совершенное террористом на коптскую церковь Мар-Мина в каирском пригороде Хелуане. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп выразил соболезнования народу Египта после нападения на прихожан и сотрудников сил безопасности в Хелуане, - отмечается в распространенном заявлении. - Президент Трамп осудил это нападение и подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать Египет в противостоянии терроризму".

Согласно МВД Египта, в пятницу утром вооруженный злоумышленник попытался прорваться через внешний кордон коптского храма. Полицейские открыли по нему огонь и ранили его. Позднее он скончался в больнице, куда его доставили стражи порядка.

До нападения на церковь боевик открыл стрельбу по магазину автозапчастей. Потом убил хозяина еще одной лавки, а затем начал стрелять по прихожанам и полицейским у храма. В результате, по данным министерства здравоохранения Египта, погибли 10 человек, из которых восемь - христиане. Еще пятеро получили ранения.

Ответственность за эту террористическую акцию, как сообщило агентство Reuters, взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).