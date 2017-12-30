Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп осудил нападение на коптскую церковь Мар-Мина в пригороде Каира

Международная панорама
30 декабря, 1:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, декабря. /ТАСС

Президент США подчеркнул, что страна и дальше будет поддерживать Египет в противостоянии терроризму

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси осудил нападение, совершенное террористом на коптскую церковь Мар-Мина в каирском пригороде Хелуане. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп выразил соболезнования народу Египта после нападения на прихожан и сотрудников сил безопасности в Хелуане, - отмечается в распространенном заявлении. - Президент Трамп осудил это нападение и подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать Египет в противостоянии терроризму".

Согласно МВД Египта, в пятницу утром вооруженный злоумышленник попытался прорваться через внешний кордон коптского храма. Полицейские открыли по нему огонь и ранили его. Позднее он скончался в больнице, куда его доставили стражи порядка.

До нападения на церковь боевик открыл стрельбу по магазину автозапчастей. Потом убил хозяина еще одной лавки, а затем начал стрелять по прихожанам и полицейским у храма. В результате, по данным министерства здравоохранения Египта, погибли 10 человек, из которых восемь - христиане. Еще пятеро получили ранения.

Ответственность за эту террористическую акцию, как сообщило агентство Reuters, взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Сиси, Абдель Фаттах, ас-
Страны
США Египет
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
2
Минимальный размер оплаты труда. Досье
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
Самые зрелищные военные видео 2017 года
5
Пассажиры попавшего в ДТП на северо-западе Москвы автобуса не пострадали
6
Победителем шестого сезона шоу "Голос" стал Селим Алахяров
7
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама