США не планируют приостанавливать учения с Южной Кореей из-за Олимпиады

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не имеют намерений приостанавливать проведение совместных учений с Республикой Корея в связи с предстоящими в феврале Олимпийскими играми в Пхёнчхане. Об этом заявил в пятницу на встрече с аккредитованными при Пентагоне журналистами министр обороны США Джеймс Мэттис.

На прямой вопрос о том, можно ли ожидать того, что совместные учения будут "поставлены на паузу" из-за зимней Олимпиады, глава военного ведомства США ответил отрицательно. Затем он пояснил, что решение о возможной корректировке дат совместных военных маневров, если возникнут "политические соображения", предстоит принимать "правительствам США и Республики Корея". "На паузу" же я ставлю их (то есть учения - прим. ТАСС) на какое-то время, <...> из-за дипломатического вопроса или чего-то подобного <...>. Этого я в настоящее время не ожидаю", - подчеркнул Мэттис, стенограмму высказываний которого распространила пресс-служба Пентагона.

Его спрашивали в том числе конкретно про крупные ежегодные учения Foal Eagle. Между тем, как сообщил на прошлой неделе на брифинге для журналистов в Сеуле представитель южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ), совместные военные маневры Республики Корея и США Key Resolve и Foal Eagle могут быть перенесены с марта на апрель будущего года. Ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил американской стороне предложение о переносе сроков проведения маневров ради стабильности в регионе и успешного проведения зимних Олимпийских игр 2018 года.

Представитель КНШ отметил, что данное решение во многом будет зависеть от действий КНДР. Он призвал Пхеньян воздержаться от провокационных действий во время зимней Олимпиады, которая пройдет в уезде Пхёнчхан с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 19 марта.

Обычно ежегодные маневры с участием всех видов вооруженных сил, а также командно-штабные учения Key Resolve проходят в феврале-марте, что совпадает по срокам с датами проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. В последние годы в маневрах Foal Eagle принимают участие от 200 до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические вооружения.

Пхеньян считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и предпринимает контрмеры военного характера, которые на Юге и в США в свою очередь считают провокациями. В этой связи в Сеуле обеспокоены, что Пхеньян в ответ на учения может пойти на шаги, которые создадут негативный фон во время зимних Игр.