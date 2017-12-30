Госдеп: Россия должна убедить Асада пойти на политическое урегулирование в Сирии

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Россия и международное сообщество должны убедить президента Сирии Башара Асада согласиться на политическое урегулирование конфликта в арабской республике. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы вновь призываем Россию выполнить взятые на себя обязательства добиться того, чтобы режим Асада прекратил жестокие нападения на гражданских лиц в Сирии, - указала она. - Сирийский режим должен позволить осуществить эвакуацию тяжелобольных из осажденного района [Восточной Гуты - пригорода Дамаска], а также доставку туда медицинской и гуманитарной помощи. Сейчас более чем когда-либо Россия и международное сообщество должны поддерживать доставку гуманитарной помощи во все районы Сирии и оказывать давление на режим Асада с тем, чтобы он согласился <...> на политическое урегулирование конфликта в Сирии".

По словам Науэрт, США "приветствуют то, что в течение последних 48 часов из Восточной Гуты осуществлялась эвакуация" 29 тяжелобольных сирийцев. "Однако США по-прежнему тревожит крайне тяжелая ситуация в Восточной Гуте и продолжающаяся осада данного района режимом Асада, - добавила руководитель пресс-службы. - Сотни жителей ожидают эвакуации, и многие из них могут умереть до того, как это произойдет".

Как сообщил в пятницу Международный комитет Красного Креста, его сотрудники вывезли из Восточной Гуты 29 тяжелобольных, а также членов их семей. Ранее ООН призвала эвакуировать из столичного пригорода 500 человек, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в том числе 73 онкобольных.

Все вывезенные из этого района сирийцы доставлены в медицинские учреждения Дамаска. Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. Зону контролируют оппозиционные вооруженные формирования группировки "Джейш аль-Ислам".

Выводу людей из этой зоны предшествовали переговоры между правительством Сирии и лидерами группировки. Ключевую роль в переговорах сыграли российские военные из Центра примирения враждующих сторон: они выступили в качестве координаторов переговорного процесса и гаранта безопасности всех сторон.