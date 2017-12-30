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Япония предложила Китаю и Южной Корее провести трехсторонний саммит в апреле 2018 года

Международная панорама
30 декабря, 2:24 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, декабря. /ТАСС

Японская сторона в качестве даты проведения такой встречи предлагает 4-9 апреля. Пекин пока не дал положительного ответа, а Сеул согласился

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ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии предлагает Китаю и Южной Корее провести трехсторонний саммит в апреле будущего года. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что японская сторона в качестве даты проведения трехсторонней встречи предлагает 4-9 апреля, однако КНР пока не дала положительного ответа. Южная Корея в свою очередь выразила готовность осуществить все необходимые приготовления для проведения такой встречи в апреле.

Ранее в этом месяце сообщалось, что правительство Японии стремится провести трехсторонний саммит в январе 2018 года - премьер-министр Синдзо Абэ дал распоряжение соответствующим ведомствам, чтобы они подготовили все необходимое для этого. Такая спешка объяснялась желанием Токио как можно скорее согласовать позиции с Сеулом и Пекином по северокорейской проблеме. Однако, судя по всему, японской стороне не удалось договориться с Китаем, и теперь дата встречи отодвигается на весну.

Предыдущий подобный саммит состоялся в ноябре 2015 года в Сеуле. Пекин на таких встречах обычно представляет премьер Госсовета КНР. По плану аналогичная встреча должна была состояться еще в прошлом году, однако она была отложена из-за политической нестабильности в Республике Корея, приведшей к импичменту предыдущего президента Пак Кын Хе.

Трехсторонние переговоры на высшем уровне между Японией, Южной Кореей и Китаем проходят с 2008 года - к настоящему моменту состоялось уже шесть таких встреч.

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