Yomiuri: власти Японии намерены вызвать у школьников интерес к территориальному спору с РФ

ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии намеревается вызвать у школьников интерес к территориальному спору с Россией вокруг "северных территорий" (так в Японии называют южную часть российских Курил). Об этом в субботу пишет ведущая японская газета Yomiuri.

Отмечается, что для этого учеников средних и старших классов со всей страны будут направлять в специальные образовательные туры в северные японские города, расположенные ближе всего к южной части Курил - в частности в город Немуро и поселок Бецукай. Там школьники смогут пообщаться с местными жителями и провести осмотр "северных территорий" с моря. Ожидается, что все расходы на такие поездки, которые планируется проводить с лета по осень, будут покрыты из государственного бюджета. При помощи этой программы японские власти рассчитывают вызвать у молодого поколения живой интерес к территориальному спору с Россией, отмечает газета.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно- правовое оформление, сомнению не подлежит.