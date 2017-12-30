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Yomiuri: власти Японии намерены вызвать у школьников интерес к территориальному спору с РФ

Международная панорама
30 декабря, 3:52 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, декабря. /ТАСС

Отмечается, что для этого учеников средних и старших классов будут направлять в специальные образовательные туры в северные японские города, расположенные ближе всего к южной части Курил

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ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии намеревается вызвать у школьников интерес к территориальному спору с Россией вокруг "северных территорий" (так в Японии называют южную часть российских Курил). Об этом в субботу пишет ведущая японская газета Yomiuri.

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Отмечается, что для этого учеников средних и старших классов со всей страны будут направлять в специальные образовательные туры в северные японские города, расположенные ближе всего к южной части Курил - в частности в город Немуро и поселок Бецукай. Там школьники смогут пообщаться с местными жителями и провести осмотр "северных территорий" с моря. Ожидается, что все расходы на такие поездки, которые планируется проводить с лета по осень, будут покрыты из государственного бюджета. При помощи этой программы японские власти рассчитывают вызвать у молодого поколения живой интерес к территориальному спору с Россией, отмечает газета.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно- правовое оформление, сомнению не подлежит.

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