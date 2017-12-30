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СМИ: КНДР не откажется от ядерной программы в 2018 году

Международная панорама
30 декабря, 4:19 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, декабря. /ТАСС

Ранее Совбез ООН ужесточил санкции против Пхеньяна в ответ на новое испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты

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Материал из 1 страницы
© EPA/KCNA

ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. КНДР в 2018 году не намеревается вносить изменений в свою политику развития ракетно-ядерной программы в 2018 году. Об этом в субботу сообщило агентство ЦТАК.

"КНДР - бесспорная стратегическая сила, которая прямо заявляет - не ожидайте изменений в ее политике", - говорится в опубликованном сообщении. Подчеркивается также, что КНДР является "ответственной ядерной державой".

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КНДР отвергает новую резолюцию ООН о санкциях и рассматривает ее как акт агрессии

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября новое испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и новые другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

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