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Эксперт: Пентагон начал применять элементы искусственного интеллекта в борьбе с ИГ

Международная панорама
30 декабря, 6:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, декабря. /ТАСС

Проект "Мэйвен" занимается мониторингом и анализом видео, снятого беспилотниками ВВС США

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НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США в декабре впервые приступило к применению элементов искусственного интеллекта (англ. Artificial intelligence, AI) в операциях на Ближнем Востоке против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в опубликованной телекомпанией CNN в пятницу статье американский специалист Грегори Аллен из исследовательского Центра новой американской безопасности в Вашингтоне.

В июне этого года Пентагон приступил к финансированию проекта "Мэйвен" (Project Maven), призванного обеспечить внедрение технологий AI в военной области, уточнил Аллен. По его сведениям, в этом месяце минобороны США дислоцировал элементы AI для противодействия отрядам ИГ в странах Ближнего Востока. Назначение технологии состоит в мониторинге и анализе видео, снятого беспилотными летательными аппаратами разведывательного назначения ВВС США.

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Как поясняет специалист, система AI пока даже близко не приближается к Skynet, описанному в фантастическом боевике "Терминатор" (Terminator, 1984), или даже к человеческому разуму. "Назначение системы AI, разработанной в рамках проекта "Мэйвен", весьма узкое. Она прекрасно справляется с мониторингом данных разведывательной съемки с борта дронов, но в буквальном смысле бессильна в чем-то еще", - отметил Аллен.

По его оценке, данный элемент, однако, призван решить серьезную проблему, имеющуюся у Пентагона. Военное ведомство израсходовало десятки миллиардов долларов на разработку, строительство и запуск своих свыше 11 тыс. беспилотников. Минобороны не страдает от нехватки всевидящей аппаратуры в воздухе, однако никогда не могло набрать достаточно людей, чтобы просмотреть даже беглым взглядом все, что сняли БПЛА. "Хотя Пентагон нанимает и обучает видеоаналитиков самыми высокими темпами, никто не изучил 99% видеоданных дронов, - пояснил специалист.

Он считает, что новая система AI сможет восполнить этот огромный пробел и не только. В случае успеха она приведет к разработке сотен аналогичных узкопрофильных проектов в области обороны и разведки США.

Под искусственным интеллектом подразумеваются сложные программные системы, которые не только способны действовать по заложенной человеком программе, но и эффективно самообучаются, а также могут совершать действия, которые не были заложены программистом изначально. 

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