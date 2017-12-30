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США заявили, что борьба с остатками ИГ в Сирии продлится весь первый квартал 2018 года

Международная панорама
30 декабря, 7:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, декабря. /ТАСС

Затем Вашингтон "сфокусирует усилия на стабилизации обстановки в арабской стране", отметил спецпредставитель президента по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с сетью ИГ Бретт Макгурк

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ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Операции по уничтожению в Сирии разрозненных отрядов боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) будут продолжаться весь первый квартал 2018 года. Такое мнение выразил в пятницу спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с сетью ИГ Бретт Макгурк.

В своем письме, распространенном Госдепартаментом США и адресованном 74 членам Глобальной коалиции по противостоянию ИГ, в которую входят как государства, так и международные организации, он подчеркнул, что "бои с боевиками ИГ все еще идут в Сирии". "Мы предполагаем, что эти операции продолжатся в течение первого квартала 2018 года, - заметил спецпредставитель. - Затем мы сфокусируем наши усилия на стабилизации обстановки [в Сирии]".

По словам Макгурка, "США готовы оставаться в Сирии до тех пор, пока мы не будем уверены в том, что боевики ИГ окончательно разгромлены, усилия по стабилизации не прервутся, достигнут заметный прогресс в женевском политическом процессе, нацеленном на реализацию резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, что в конечном итоге должно привести к проведению конституционной реформы и выборам под надзором ООН".

Согласно оценкам Пентагона, в Сирии и Ираке все еще остаются около 1 тыс. боевиков ИГ.

Как ранее отмечал Макгурк, два года назад в рядах ИГ на территории Сирии и Ирака насчитывалось свыше 40 тысяч боевиков из 110 стран.

На своем сайте Пентагон указал, что общие затраты США на проведение операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") по борьбе с ИГ, которая началась 8 августа 2014 года, составили к концу июня текущего года 14,3 млрд долларов. В день на эти цели тратится $13,6 млн.

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