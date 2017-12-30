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Президент Сирии посетил перед Новым годом инвалидов войны в провинции Хомс

Международная панорама
30 декабря, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Башар Асад и его супруга Асма побывали в домах бывших военнослужащих сирийской армии Мишеля Таннуса, Ясина Хувейри, Набиля Исхака и Захура Слейита

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ТАСС, 30 декабря. Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма посвятили один из выходных дней по случаю празднования Рождества и Нового года (выходные в Сирии длятся с 25 декабря до 2 января) посещению раненых бойцов и их семей в провинции Хомс (165 км от Дамаска). Как сообщило в субботу агентство SANA, в ходе этой поездки они познакомились с ходом реализации в регионах национальной программы помощи инвалидам войны.

Президентская чета побывала в домах бывших военнослужащих сирийской армии Мишеля Таннуса, Ясина Хувейри, Набиля Исхака и Захура Слейита. Эти бойцы, получившие тяжелые ранения, сумели после лечения вернуться к трудовой деятельности. Они поблагодарили Асада и его супругу "за проявленную заботу и оказанную материальную поддержку защитникам родины, пострадавшим в результате военных действий". В свою очередь президент заявил, что "высокое общественное сознание сирийцев позволит стране пережить жестокие последствия конфликта".

В 2014 году сирийский лидер пообещал закупить современное оборудование для проведения реконструктивных хирургических операций по протезированию конечностей после ампутации. Согласно декрету президента, все военнослужащие с тяжелыми ранениями, получившие инвалидность, имеют право на бесплатное лечение, реабилитацию и протезирование.

По сведениям SANA, в ходе реализации программы "Пострадавшим за Родину" в Сирии налажено оказание помощи семьям 1625 инвалидов, полностью или частично парализованным из-за полученных ранений.

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Асад, Башар Хафез
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