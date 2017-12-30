Призыв к интеграции из договора ШОС станет лозунгом 2-го Куньминского марафона

КУНЬМИН /Китай/, 30 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Лозунгом 2-го Куньминского международного марафона Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станут формулировки из названия договора, стимулирующего усиление солидарности между ее странами - участницами. Об этом заявил 30 декабря в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, сообщив до сих пор не разглашенный марафонский девиз.

"Лозунгом для 2-го марафона станут три слова: "Дружнее! Ближе! Сплоченнее!", - отметил он. - Этот девиз создан по аналогии с тем, как называется наш совместный документ - Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве".

Соответствующее соглашение было подписано 16 августа 2007 года в Бишкеке на заседании Совета глав государств - членов ШОС. Договор вступил в силу 31 октября 2012 года. В соответствии со статьей 26 Договора, данный документ зарегистрирован в Секретариате ООН 1 февраля 2013 года за номером 50518. В марте 2017 года к договору присоединились Пакистан и Индия.

2-й Куньминский марафон ШОС пройдет 31 декабря, в нем примут участие более 14 тыс. человек из 27 стран мира, в том числе Австралии, Белоруссии, Индии, Камбоджи, Канады, Кении, Киргизии, Мьянмы, Непала, Пакистана, Польши, Шри-Ланки, США, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, ФРГ, Эфиопии. Ожидается, что это мероприятие приведет к усилению интеграционных процессов и сплочению в рядах ШОС, окажет стимулирующее воздействие на культурно-гуманитарное развитие стран-участниц организации, будет способствовать усилению их влияния на международной арене.