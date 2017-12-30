Sky: пятый подозреваемый в подготовке теракта задержан в Великобритании

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Северо-Восточной Англии задержали в Шеффилде пятого подозреваемого в подготовке возможного теракта, планируемого на Рождество (25 декабря). Об этом 30 декабря сообщил телеканал Sky News.

По данным полиции, "арест 21-летнего мужчины был произведен при содействии спецслужб в пятницу вечером". Его подозревают в причастности к террористической деятельности. Полицейские в данный момент проводят обыски по двум адресам в Шеффилде, отметили в правоохранительных органах.

Ранее в декабре контртеррористические подразделения полиции английских графств Саут-Йоркшир и Дербишир в ходе спецоперации задержали четырех человек, которые могут быть причастны к террористической деятельности. Двоим из них предъявлены обвинения в изготовлении самодельного взрывного устройства.

По данным МВД Соединенного Королевства, в общей сложности 400 человек были задержаны в Великобритании за последний год по подозрению в причастности к преступлениям на почве терроризма. С марта этого года Великобританию накрыла волна терактов, жертвами которых стали 36 человек. Уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический".