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Порошенко поручил представителям Киева в Минске продолжить переговоры по обмену пленными

Международная панорама
30 декабря, 16:34 дата обновления: 30 декабря, 17:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, декабря. /ТАСС

Президент Украины заявил, что встреча состоится 10 января 2018 года

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КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил представителям Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе продолжить переговоры по обмену пленными. Об этом он заявил 30 декабря во время встречи с освобожденными в ходе недавнего обмена пленными.

"Я поручил своим советникам, своим представителям в трехсторонней контактной группе, чтобы они немедленно организовали встречу и продолжили переговоры. И хочу сказать, что 10 числа у нас состоится первая встреча, чтобы мы на этой волне не останавливались", - пояснил президент.

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В среду, 27 декабря, на линии соприкосновения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев, по уточненным данным, передал республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. По словам заместителя министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, очередной обмен пленными может состояться в ближайшие два месяца.

Представители сторон также подчеркнули, что на данном этапе освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году процесс был продолжен. Представители сторон намерены добиваться полного выполнения принципа "всех на всех", который заложен в минских соглашениях. По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, на заседании и гуманитарной подгруппы, и Контактной группы 18 января в Минске представители ДНР будут настаивать на освобождении Киевом на втором этапе обмена еще 76 пленных. Ранее она сообщала корреспонденту ТАСС, что Киев уже подтвердили наличие 58 человек, которых в ДНР хотели бы вернуть.

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