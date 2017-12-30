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Эрдоган: Турция хочет сотрудничать с США в Сирии также, как сотрудничает с РФ и Ираном

Международная панорама
30 декабря, 17:30 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 30, декабря. /ТАСС

Также президент Турции раскритиковал передачу американцами вооружения сирийским курдам

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АНКАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Турция хочет сотрудничать с США в Сирии, как она это делает с Россией и Ираном. Об этом заявил 30 декабря президент Турции Тайип Эрдоган, его слова приводит  Anadolu Agency.

"Мы хотим сотрудничать с Соединенными Штатами в Сирии точно также, как мы сотрудничаем с Россией и Ираном. Вопрос заключается в том, хотят ли этого США. Мы будем рады сотрудничеству с американцами. Если кто-то делает один шаг нам навстречу, то мы без колебаний отвечаем тем же", - сказал турецкий лидер.

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Кроме этого, Эрдоган подчеркнул, что даже если Вашингтон откажется от сотрудничества с Анкарой в Сирии, то "Турция так или иначе и в кратчайшие сроки уничтожит террористическую организацию партию "Демократический союз", которую республика считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана. "Мы лишь хотим, чтобы нам никто не мешал и не путался под ногами", - заявил он.

Президент Турции также вновь подверг жесткой критике передачу американцами вооружения сирийским курдам. "С того дня, когда мне лично пообещали, что поставки оружия террористам прекратятся, в регион были направлены более четырех тысяч грузовых машин с оружием и бронетехникой. США обеспечили этим оружием террористов, которые действуют вдоль турецко-сирийской границы, после чего они совсем осмелели. Теперь Турция будет принимать конкретные меры в этой связи", - отметил Эрдоган.

Обещание Трампа

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил 24 ноября, что президент США Дональд Трамп пообещал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану во время беседы по телефону полностью прекратить переброску оружия курдским отрядам в Сирии. Белому дому после этого пришлось пояснять, что данный вопрос действительно обсуждался, но глава администрации США не брал на себя никаких обязательств по сворачиванию военной поддержки "Сил демократической Сирии" (СДС).

Анкара уже не раз заявляла, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружения сирийским курдам. Она связывает эти отряды с Рабочей партией Курдистана, которую причисляет к разряду террористических, и утверждает, что полученное ими американское оружие впоследствии может быть направлено против Турции.

Ранее Пентагон официально заявил, что по-прежнему снабжает оружием курдские отряды из СДС, которые ведут борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Персоны
Трамп, Дональд Эрдоган, Реджеп Тайип
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