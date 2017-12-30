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Президент Турции посетит Францию 5 января

Международная панорама
30 декабря, 19:05 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 30, декабря. /ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить турецко-французские отношения

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АНКАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится 5 января с рабочим визитом во Францию. Об этом турецкий лидер заявил в субботу во время выступления в городе Синоп, сообщает телеканал NTV.

"В пятницу я отправлюсь во Францию. Там мы вновь будем обсуждать турецко-французские отношения", - заявил Эрдоган.

Как отмечает министерство иностранных дел Турции, Франция является важным торговым и экономическим партнером, а также одним из ближайших союзников страны. На территории Франции проживает более 650 тыс. граждан Турции, 300 тыс. из которых также имеют французское гражданство. Объем торгового оборота между странами составляет приблизительно $13,4 млрд.

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