Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министры обороны США и Катара обсудили кризис в районе Персидского залива

Международная панорама
30 декабря, 20:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, декабря. /ТАСС

Джеймс Мэттис подчеркнул важность деэскалации напряженности, чтобы все партнеры могли сконцентрировать совместные усилия на разгроме ИГ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил по телефону со своим катарским коллегой Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей ситуацию в районе Персидского залива и отметил необходимость снижения там напряженности для активизации борьбы с терроризмом. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона, распространенном 30 декабря.

"Министр [обороны США] подчеркнул важность деэскалации напряженности [в Персидском заливе] с тем, чтобы все партнеры могли сконцентрировать совместные усилия на разгроме ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") и противодействии угрозе, которую Иран представляет всему региону", - утверждается в документе. В нем отмечается также, что беседа состоялась 28 декабря.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным.

Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэттис, Джеймс
Страны
США ОАЭ Иран Катар Египет Турция Бахрейн Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Задержан организатор взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
3
Личность стрелявшего на Никольской улице установлена
4
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
5
Главные песни композитора Владимира Шаинского
6
NYT: расследование ФБР по РФ началось из-за перебравшего с алкоголем советника Трампа
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама