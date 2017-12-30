Министры обороны США и Катара обсудили кризис в районе Персидского залива

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил по телефону со своим катарским коллегой Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей ситуацию в районе Персидского залива и отметил необходимость снижения там напряженности для активизации борьбы с терроризмом. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона, распространенном 30 декабря.

"Министр [обороны США] подчеркнул важность деэскалации напряженности [в Персидском заливе] с тем, чтобы все партнеры могли сконцентрировать совместные усилия на разгроме ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") и противодействии угрозе, которую Иран представляет всему региону", - утверждается в документе. В нем отмечается также, что беседа состоялась 28 декабря.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным.

Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.