Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Афганистане уничтожены 10 боевиков "Талибан"

Международная панорама
30 декабря, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Начальник местной полиции Абдула Самад добавил, что еще 8 боевиков получили ранения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 декабря. По меньшей мере 10 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ликвидированы в результате столкновений с силами безопасности в провинции Урузган в центральной части Афганистана. Об этом сообщил 30 декабря телеканал TOLOnews со ссылкой на начальника местной полиции Абдулу Самада.

Смотрите также

Вице-президент США пообещал довести войну в Афганистане "до победного конца"

ВС Афганистана ликвидировали почти 90 боевиков за последние сутки

Путин: ситуация в Афганистане была бы хуже, если бы там не было войск США

"В пятницу десятки талибов атаковали контрольно-пропускные пункты сил безопасности в районе Шикха в регионе Хас, - отметил он. - В ходе нападения были убиты 10 боевиков, еще 8 получили ранения".

"В ходе столкновения один военнослужащий афганской армии погиб, два солдата и пять полицейских получили ранения", - добавил Самад.

Боевики движения "Талибан" пока никак не прокомментировали произошедшее, указывает телеканал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Задержан организатор взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
Личность стрелявшего на Никольской улице установлена
5
NYT: расследование ФБР по РФ началось из-за перебравшего с алкоголем советника Трампа
6
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
7
Самые зрелищные военные видео 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама