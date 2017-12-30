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AFP: новым премьером Мали назначен экс-министр обороны

Международная панорама
30 декабря, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Также новый глава правительства в разное время возглавлял разведку Мали и МИД

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ТАСС, 30 декабря. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта назначил 30 декабря новым премьер-министром страны бывшего министра обороны 63-летнего Сумейлу Бубейе Маигу. Об этом сообщает Agence France-Presse, которое цитирует указ главы государства.

Сумейлу Бубейе Маига стал пятым главой правительства с момента прихода к власти президента Кейта летом 2013 года. Он сменил Абдулая Идриса Маигу, который подал в отставку 29 декабря вместе с членами своего кабинета.

Новый глава правительства помимо оборонного ведомства в разное время возглавлял разведку Мали и МИД. В свою очередь, как пишет ряд СМИ, ушедший премьер может возглавить предвыборный штаб Кейта на президентских выборах, которые должны состояться в 2018 году.

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