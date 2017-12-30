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Макрон намерен обсудить с Эрдоганом в ходе встречи в Париже тему прав человека

Международная панорама
30 декабря, 23:08 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 30, декабря. /ТАСС

Ожидается, что президенты Франции и Турции на встрече в Париже также затронут вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта

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ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Париже 5 января намерен обсудить тему защиты прав человека. Об этом в субботу сообщило агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Эти переговоры, которые, как отметили в Елисейском дворце, состоятся "вслед за регулярными беседами в последние месяцы", станут "возможностью обсудить вопросы, связанные с двусторонними отношениями между странами, а также региональные проблемы, в том числе с отдельным фокусом на сирийской теме, по которой страны уже неоднократно обменивались мнениями".

По информации Елисейского дворца, Макрон и Эрдоган на встрече в Париже также затронут вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее 30 декабря во время выступления в городе Синоп президент Турции сообщил, что отправится 5 января с рабочим визитом во Францию. Это первый визит Эрдогана во Францию после избрания Макрона президентом. Однако у двух лидеров уже была возможность встретиться на полях нескольких международных саммитов.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Эрдоган, Реджеп Тайип
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