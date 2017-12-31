СМИ: полевые командиры ИГ покинули лагерь беженцев в сирийской Хасеке

ТАСС, 31 декабря. Группа полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) покинула лагерь беженцев Эс-Садд к югу от провинциального центра Хасеке (720 км от Дамаска). Об этом сообщило в субботу агентство SANA со ссылкой на очевидцев.

По их данным, боевики с командирами были доставлены в этот лагерь в среду на вертолетах ВВС США из района Шуэйтад к востоку от Дейр-эз-Зора, где их преследовали сирийские войска. Как утверждают очевидцы, те же самые лица вылетели в субботу на американских вертолетах с площадки в районе плотины "Басиль" (к югу от Хасеке) в неизвестном направлении.

По сведениям SANA, в ноябре в Эс-Садд прибыли на вертолетах 47 боевиков ИГ, в том числе несколько главарей террористов, среди которых были раненые. Все они предпочли сдаться в плен арабо-курдским формированиям "Силы демократической Сирии" (СДС), которых поддерживает международная коалиция под эгидой США.

Как считает сирийское агентство, перемещение террористов из Дейр-эз-Зора в лагерь Эс-Садд является свидетельством "тесного взаимодействия, которое существует между бандами ИГ и проамериканской коалицией". Правительство Сирии на нынешней неделе направило в Совет Безопасности ООН протест, обвинив коалицию во главе с США "в том, что она заключает сделки с ИГ и координирует с группировкой свои действия".