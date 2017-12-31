СМИ: боевики обстреляли предместье Дамаска и лагерь беженцев

ТАСС, 31 декабря. Бандформирования, действующие в регионе Восточная Гута под Дамаском, нарушили в субботу режим прекращения огня и обстреляли из минометов предместье Хараста и лагерь беженцев Вафидин в окрестностях сирийской столицы. Как сообщило агентство SANA, снаряды разорвались в жилых кварталах, в результате погиб один человек и десятки получили ранения.

По информации SANA, эти же районы подвергались обстрелу 23 декабря, тогда были ранены пять человек. Сирийская артиллерия ответила огнем по позициям боевиков в Восточной Гуте и уничтожила несколько пусковых установок.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами-гарантами перемирия в Сирии - Россией, Ираном и Турцией. Сирийское командование объявило о прекращении военных действий в этом регионе 22 июля, однако вооруженные группировки с тех пор неоднократно обстреливали Дамаск и его пригороды.

Сообщения о минометной атаке поступило в субботу из Алеппо - северной столицы Сирии, где снаряды разорвались на улице Нил. По предварительным данным, среди жителей есть раненые, в том числе один ребенок.